Школьники одной из школ Якутска убрались в сквере «Журавли над Ильменем»

СЕГОДНЯ 05:02 2019-10-04T05:02:15+03:00

Так ребята провели классный час на тему памяти о павших героях в ВОВ

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Ученики 9 класса школы №20 Якутска организовали субботник на прилегающей территории сквера-мемориала «Журавли над Ильменем». Классный руководитель ребят таким образом провела классный час, посвященный памяти павших героев в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

Девятиклассника убрали крупный мусор около памятника, ведь по словам педагога, поддержание чистоты и благоустройства памятников и мемориалов дает возможность молодежи бережнее относиться к истории нашей страны и сохранять ее для будущих поколений.

ИСТОЧНИК KP.RU