Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Горном районе Якутии

СЕГОДНЯ 04:14 2019-10-04T04:14:24+03:00

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Следственный отдел МВД России по Горному району Якутии возбудил уголовное дело по статье Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили в ГИБДД, опрокидывание произошло из-за несоблюдения водителем безопасной скорости движения по заснеженной дороге. После опрокидывания машина загорелась. Выяснилось, что водитель в этом году пять раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU