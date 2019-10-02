В Якутске уничтожили 374 килограмма пельменей

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-02T09:57:10+03:00

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В Якутске уничтожены пельмени, в которых были обнаружены бактерии рода Salmonella. Рейд прошел в одном из оптово-розничных предприятий города.

Заражёнными оказались пельмени «Расторгуевские» с молодым чесноком производства ООО «Агрокомплекс Расторгуевский», Новосибирск.

Вся продукция изъята из оборота (общий вес составил 374 кг) и уничтожена, якутский Россельхознадзор направил отчет коллегам из Новосибирской области. ООО «Агрокомплекс Расторгуевский» переведено в статус «Временно ограничено».

ИСТОЧНИК KP.RU