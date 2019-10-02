2019-10-02T08:44:20+03:00
Общество

В Олекминском районе нарушили права ветерана боевых действий

Мужчине не выдавали жилье
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В Олекминском районе Якутии нарушили права ветерана боевых действий. Мужчине не выдавали жилье.

Установлено, что заявитель давно состоящий на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий, долгое время не был обеспечен своим жилым помещением. При этом при утверждении списков получателей социальной выплаты мужчина не был туда внесен. Причиной стала плохая организация работы по сбору документов и направлению их в уполномоченный орган исполнительный власти для рассмотрения вопроса о выделении социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

В результате вмешательства прокуратуры заявителю предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения в размере 2,5 млн.рублей, его права восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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