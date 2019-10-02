2019-10-02T06:37:00+03:00
Спорт

Боксер из Якутии выступит на чемпионате страны

Соревнования пройдут в Самаре
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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С 8 по 17 ноября в Самаре пройдет чемпионат страны по боксу. В нем примет участие якутянин Василий Егоров.

Недавно Егоров выступал на чемпионате мира в Екатеринбурге, где выиграл один бой, но потом проиграл французскому спортсмену. Сейчас Василий Егоров готовиться биться в весовой категории до 52 килограмм.

В Самаре будут выступать и другие воспитанники якутской школы бокса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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