Боксер из Якутии выступит на чемпионате страны
Соревнования пройдут в Самаре
-Фото: ЯСИА
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С 8 по 17 ноября в Самаре пройдет чемпионат страны по боксу. В нем примет участие якутянин Василий Егоров.
Недавно Егоров выступал на чемпионате мира в Екатеринбурге, где выиграл один бой, но потом проиграл французскому спортсмену. Сейчас Василий Егоров готовиться биться в весовой категории до 52 килограмм.
В Самаре будут выступать и другие воспитанники якутской школы бокса.
ИСТОЧНИК KP.RU