2019-10-02T05:20:37+03:00
Происшествия

Двух пострадавших в аварии в Горном районе госпитализировали

В ДТП опрокинулся автомобиль с девятью людьми
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Двое пострадавших из опрокинувшегося микроавтобуса «Тойота Хайс» на 158 км федеральной автодороги «Вилюй» были госпитализированы в центральную районную больницу Горного района. Их состояние врачи оценивают, как тяжелое и средней степени тяжести, передает ЯСИА.

Оба потерпевших находятся в хирургическом отделении, для них подана заявка на телемедицинскую консультацию с Республиканской больницей №2-Центром экстренной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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