У некоторых жителей Кобяйского района изъяли оружие

СЕГОДНЯ 04:40 2019-10-02T04:40:34+03:00

С начала года росгвардейцами изъято 288 единиц гражданского оружия

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Сотрудники лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии провели рейд в Кобяйском районе. За два дня в поселке Сангар проверили 79 владельцев огнестрельного оружия, а в селе Кобяй 43 человека.

По итогам проверки в Сангарах составлено 11 административных протоколов за нарушения правил оборота оружия, изъято 17 единиц огнестрельного оружия, из них 2 — в связи со смертью владельца. В Кобяе проверено 43 владельца по месту жительства. Составлено 5 административных протоколов за выявленные нарушения, изъято 6 единиц оружия и 43 патрона.

С начала года на территории Кобяйского улуса изъято 288 единиц гражданского оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU