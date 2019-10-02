У некоторых жителей Кобяйского района изъяли оружие
Сотрудники лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии провели рейд в Кобяйском районе. За два дня в поселке Сангар проверили 79 владельцев огнестрельного оружия, а в селе Кобяй 43 человека.
По итогам проверки в Сангарах составлено 11 административных протоколов за нарушения правил оборота оружия, изъято 17 единиц огнестрельного оружия, из них 2 — в связи со смертью владельца. В Кобяе проверено 43 владельца по месту жительства. Составлено 5 административных протоколов за выявленные нарушения, изъято 6 единиц оружия и 43 патрона.
С начала года на территории Кобяйского улуса изъято 288 единиц гражданского оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU