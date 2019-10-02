Якутянин Гаврил Колесов завоевал две медали на чемпионате России по русским шашкам
Соревнования проходили с 18 сентября по 1 октября
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Многократный чемпион мира Гаврил Колесов завоевал две медали на чемпионате России по русским шашкам, который проходил с 19 сентября по 1 октября в Сочи. Гаврил стал победителем соревнований в рапиде и завоевал серебряную медаль в молниеносной программе (блиц).
Еще две медали сборной Якутии принесли Ангелина Попова и Тунаара Федорова. Также в эти дни в Сочи прошел Кубок России по международным шашкам. В блице второе место у Аяники Колодезниковой, третьей стала Тунаара Федорова. В рапиде еще одну серебряную медаль на свой счет записала Аяника Колодезникова.
ИСТОЧНИК KP.RU