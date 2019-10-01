2019-10-01T05:23:51+03:00
Звезды

Вместо ночного клуба обитель искусства: якутский театр эстрады открывает новый сезон

5 октября пройдет премьера нового мюзикла
Ольга Донская
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Государственный театр эстрады республики откроет театральный сезон на новой сцене уже 5 октября. В 12 часов пройдет презентация камерного зала на 107 мест.

В программе открытия 51-го театрального сезона состоится экскурсия по новому зданию театра и премьера мюзикла «Чудный костюм».

В Театре эстрады четыре зала: камерный зал, малый акустический зал для концертов живой музыки, акустических мероприятий, два зала — музыкальных салона для проведения мероприятий в формате «Голубого огонька» и малых концертных программ. Все три малых зала уже используются как репетиционные. В будущем в театре планируется организовать свой музей.

Новый адрес театра — проспект Ленина, 47. Ранее в этом здании располагался культурно-досуговый центр «Европа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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