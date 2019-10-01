Пьяный водитель устроил ДТП в Нижнем Бестяхе

СЕГОДНЯ 04:57 2019-10-01T04:57:33+03:00

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В поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей. ДТП произошло на улице Ленина.

Водителя УАЗа не учел безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Suzuki Escudo. Водитель и пассажир Escudo получили ушибы и обратились в травматологическое отделение больницы в соседнем селе Майя.

Водитель УАЗа был нетрезв — результат показал 0,82 мг/л. На него составили протоколы за пьяное вождение и отсутствие страховки.

ИСТОЧНИК KP.RU