«Саюри» будет кормить заключенных Якутска

СЕГОДНЯ 04:20 2019-10-01T04:20:00+03:00

А заключенные будут шить одежду для работников комплекса

Изменить размер текста: A A

В круглогодичном тепличном комплексе «Саюри» прошло совещание под председательством министра сельского хозяйства Якутии Александра Атласова. Также в обсуждении приняли участие главный инженер УФСИН Сергей Рыжов; представители министерств здравоохранения, труда и социального развития, по физической культуре и спорту, образования и науки, культуры и духовного развития республики.

На совещании обсудили вопросы поставки свежих томатов, огурцов и зелени в

социальные и образовательные учреждения республики. Также было предложено закупать зимой овощи для питания осужденных. Сергей Рыжов предложил рассмотреть возможности трудоустройства в теплицы осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 2, и размещения заказов на пошив специальной одежды в производственных цехах исправительных учреждений для работников комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU