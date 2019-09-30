Якутский сельхозтехникум проводит занятия для людей предпенсионного возраста
Желающие могут получить новую профессию
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Якутский сельскохозяйственный техникум проводит занятия для людей предпенсионного возраста по профессиональному обучению. Желающие смогут овладеть новой профессией.
Люди предпенсионного возраста смогут обучиться на «Тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства», «Слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «Микробиологические исследования в ветеринарии», «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного происхождения», «Диагностирование двигателя Д-260, трактора МТЗ-2022».
Пока на курсы записались 8 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU