2019-09-30T10:02:17+03:00
Общество

Якутский сельхозтехникум проводит занятия для людей предпенсионного возраста

Желающие могут получить новую профессию
Ольга Донская
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Якутский сельскохозяйственный техникум проводит занятия для людей предпенсионного возраста по профессиональному обучению. Желающие смогут овладеть новой профессией.

Люди предпенсионного возраста смогут обучиться на «Тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства», «Слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «Микробиологические исследования в ветеринарии», «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного происхождения», «Диагностирование двигателя Д-260, трактора МТЗ-2022».

Пока на курсы записались 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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