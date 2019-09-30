Житель Мирного погулял на широкую ногу за чужой счет
Мужчина нашел банковскую карту на улице и угостил своих друзей
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В Мирном одна из горожанок потеряла на улице свою банковскую карту. Неизвестный подобрал ее и потратил лежащие на счету 25 000 рублей.
Подозреваемым оказался 31-летний мужчина, который нашел карточку и увидев, что она оснащена бесконтактной системой платежей решил этим воспользоваться. В тот же вечер он закатил пирушку в VIP комнате местного ресторана, куда позвал своих друзей и угостил компанию на 25 тысяч рублей.
На гуляку заведено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».
ИСТОЧНИК KP.RU