Дать взятку не удалось: в Мирном молодой парень хотел подкупить сотрудника ФСБ
Подозреваемый хотел уничтожить протокол личного досмотра за 100 тысяч рублей
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Мирнинский отдел Следственного комитета по Якутии возбудил уголовное дело по статье 291 УК РФ «Дача взятки» на мужчину 1993 года рождения. Подозреваемый хотел уничтожить протокол личного досмотра и изъятых предметов.
Днем ранее у мужчины сотрудниками ФСБ обнаружено 2 свертка предположительно с наркотическим средством. Обвиняемый чтобы избежать уголовной ответственности, предложил должностному лицу денежные средства, после передачи которых был задержан.
Горе-взяточника взяли под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU