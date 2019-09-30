2019-09-30T05:33:55+03:00
Происшествия

Дать взятку не удалось: в Мирном молодой парень хотел подкупить сотрудника ФСБ

Подозреваемый хотел уничтожить протокол личного досмотра за 100 тысяч рублей
Ольга Донская
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Мирнинский отдел Следственного комитета по Якутии возбудил уголовное дело по статье 291 УК РФ «Дача взятки» на мужчину 1993 года рождения. Подозреваемый хотел уничтожить протокол личного досмотра и изъятых предметов.

Днем ранее у мужчины сотрудниками ФСБ обнаружено 2 свертка предположительно с наркотическим средством. Обвиняемый чтобы избежать уголовной ответственности, предложил должностному лицу денежные средства, после передачи которых был задержан.

Горе-взяточника взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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