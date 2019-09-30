В Якутске отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 04:57 2019-09-30T04:57:29+03:00

Будут заменены пожарные гидранты и запорные арматуры

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Из-за замены и врезки запорной арматуры, а также заменой пожарного гидранта в некоторых районах Якутска будет ограничена подача холодной воды.

1 октября с 10:00 до 12:00 часов под отключение попадут: частный сектор на улицах Можайского, Циолковского, Быковского, Гагарина, Жуковского, Аэропорт, Газпром, Племобъединение, Учур, СМУ-16, Кирзавод, Маганский тракт, 2-4 км.

1 октября с 14:00 до 18:00 часов под отключение попадут кварталы 10, 13, 14, микрорайоны ДСК, «Воинская часть», Ильинка, жилой дом №9 на улице Красильникова, Сергеляхское шоссе, 4 км.

2 октября с 14:00 до 17:00 часов под отключение попадут кварталы 28, 29, 202, 203, 53, 125, А, Б, В, 57, 1, 60, 64, 67, 61, 36, Залог.

ИСТОЧНИК KP.RU