Ансамбль из Якутии стал лучшим на фестивале культур страны
Руководители ансамбля Туяра Колодезникова и Зоя Пестерева
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28 сентября во Всероссийском детском центре «Орленок» прошла торжественная церемония подведения итогов VIII Всероссийского фестиваля культур России. Обладателем высшей награды фестиваля — звания лучшей региональной делегации — стал народный ансамбль «Одун» Детского (подросткового) центра Якутска.
Руководители коллектива — Туяра Колодезникова и Зоя Пестерева). Делегация получила диплом и Кубок лауреата, благодарность и главный приз в виде огромного логотипа Всероссийского фестиваля культур России.
ИСТОЧНИК KP.RU