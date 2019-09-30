2019-09-30T03:54:01+03:00
Звезды

Ансамбль из Якутии стал лучшим на фестивале культур страны

Руководители ансамбля Туяра Колодезникова и Зоя Пестерева
Ольга Донская
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28 сентября во Всероссийском детском центре «Орленок» прошла торжественная церемония подведения итогов VIII Всероссийского фестиваля культур России. Обладателем высшей награды фестиваля — звания лучшей региональной делегации — стал народный ансамбль «Одун» Детского (подросткового) центра Якутска.

Руководители коллектива — Туяра Колодезникова и Зоя Пестерева). Делегация получила диплом и Кубок лауреата, благодарность и главный приз в виде огромного логотипа Всероссийского фестиваля культур России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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