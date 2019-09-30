2019-09-30T03:50:52+03:00
Спорт

Дзюдоитска из Якутии взяла бронзу на первенстве мира

Соревнования прошли в Казахстане
Ольга Донская
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В Алматы в Казахстане завершилось первенство мира по дзюдо. Это первенство стало шестым по счету соревнованием среди спортсменов до 18 лет.

В первенстве приняли участие почти 500 спортсменов из 61 страны. Среди участников-победителей оказалась якутянка Аина Моисеева. Девушка завоевала бронзовую медаль. примут участие почти пять сотен юных спортсменов из 61 страны.

Также, Аина Моисеева 5 сентября выиграла серебряную медаль Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано. Медаль ей вручил президент страны Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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