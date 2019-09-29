«Якутскэкосети» пополнил свой автопарк четырьмя новыми КАМАЗ

СЕГОДНЯ 07:51 2019-09-29T07:51:52+03:00

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В свой первый маршрут вышла новая спецтехника ООО «Якутскэкосети». Четыре КАМАЗа приобретены ГУП ЖКХ Якутии.

По словам генерального директора АО «Якутскэкосети» Владислава Созонова, новый автотранспорт способен загружать до 80 баков, соответственно может обслуживать от 10 до 15 санитарных площадок, а если в среднем производить два рейса на полигон, то это около 40 адресов.

В данный момент на линии находится 14 машин «Якутскэкосети».

ИСТОЧНИК KP.RU