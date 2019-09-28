Легкоатлетка из Якутии заняла 22 место на марафоне чемпионата мира

СЕГОДНЯ 08:09 2019-09-28T08:09:36+03:00

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Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова заняла 22 позицию на марафонской дистанции чемпионата мира, проходившего в Катаре. Выполнить олимпийский норматив спортсменке не удалось: она показала время 2 часа 52 минуты 46 секунд.

В забеге участвовали 72 бегуньи. На старте Сардана заняла уверенную лидирующую позицию, но через несколько километров ее обогнали конкурентки.

ИСТОЧНИК KP.RU