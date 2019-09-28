2019-09-28T08:04:45+03:00
Происшествия

В Якутии поймали водителя автобуса под действием наркотиков

Мужчина вез 19 учеников одной из городских школ
Ольга Донская
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Автобус с 19 учащимися одной из городских школ остановили в сентябре. Он ехал по маршруту Якутск — село Хатырык Намского улуса — Якутск.

За рулем находился мужчина 1981 года рождения, который не предъявил полицейским документы, разрешающие осуществление организованной перевозки групп детей. Само авто также не предназначено для перевозки детей. Кроме того, инспекторы ДПС, заметив неадекватное поведение водителя, предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Полученный результат экспертизы подтвердил, что перевозчик находился под действием наркотиков.

На водителя, педагога и индивидуального предпринимателя заведены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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