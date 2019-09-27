В Якутске завершили ремонт дорог на нескольких улицах

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-27T10:06:29+03:00

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С 27 сентября из-за почти законченного капитального ремонта дорог возобновлено движение автобусных маршрутов. Маршруты №5, 6, 25, 35 буду ездить по своей привычной схеме.

Также в администрации Якутска сообщили, что 28-29 сентября из-за ремонта на пересечении улиц Пилотов и Курнатовского автобусные маршруты №2 и №14 будут осуществлять движение до улицы Курнатовского с возможностью пересадки пассажиров на дежурные автобусы по маршруту следования.

ИСТОЧНИК KP.RU