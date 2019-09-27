В Якутске сбили женщину возле поликлиники

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-27T10:00:02+03:00

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24 сентября утром на улице Кирова возле поликлиники №1 произошло ДТП. Водитель автомобиля сбил женщину и скрылся с места происшествия.

При выезде с прилегающей территории мужчина не уступил дорогу. Женщина 1973 года рождения получила ушибы, ей назначили амбулаторное лечение. Виновного, водителя «ГАЗ-3102» задержали спустя пару часов.

Из объяснения водителя следует, что он выезжал с территории поликлиники и на выезде пропускал автомашины. Когда он тронулся, заметил женщину, которая шла с левой стороны. Он резко нажал на тормоза, после этого женщина накричала на него, и он уехал.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU