2019-09-27T10:00:02+03:00
Происшествия

В Якутске сбили женщину возле поликлиники

Водитель скрылся с места происшествия
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

24 сентября утром на улице Кирова возле поликлиники №1 произошло ДТП. Водитель автомобиля сбил женщину и скрылся с места происшествия.

При выезде с прилегающей территории мужчина не уступил дорогу. Женщина 1973 года рождения получила ушибы, ей назначили амбулаторное лечение. Виновного, водителя «ГАЗ-3102» задержали спустя пару часов.

Из объяснения водителя следует, что он выезжал с территории поликлиники и на выезде пропускал автомашины. Когда он тронулся, заметил женщину, которая шла с левой стороны. Он резко нажал на тормоза, после этого женщина накричала на него, и он уехал.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прогноз погоды в Якутске на 28 сентября
В Якутске завершили ремонт дорог на нескольких улицах
На Покровском тракте столкнулись два автомобиля
Росгвардия Якутии задержала пьяного дебошира
В Якутске сбили ребенка-велосипедиста
Айсен Николаев наградил якутян за труд и вклад в республику
В Жатае открыли новый плавательный бассейн
Перекрытие дорог в Якутске на 27 сентября
Якутянин хранил сбережения в коровнике: его обокрал сосед-тракторист
В Амгинском районе Якутии не заплатили медсестрам
В Томпонском районе открыли две новые котельные
В якутском музее Ярославского открылась выставка памяти Семена Оконешникова
Несколько автобусных маршрутов Якутска временно сменят движение
Погода в Якутске на 27 сентября
Якутию посетил советник президента «Транснефть» Игорь Демин
Лошади атакуют: на улицах Якутска пасутся кони
Пожарные Якутска проверили работу гидрантов
АЛРОСА купит производителя бриллиантов «Кристалл»
Бойся 228: в Якутске двух молодых парней могут посадить на 20 лет за распространение наркотиков
В Якутии установили лимит на добычу северного оленя
Якутянину выписали штраф в 200 тысяч рублей за повторное пьяное вождение
Доверяй, но проверяй: в Якутске приятель квартиранта обокрал чужой дом
В Якутске проходит слет Юнармии
Проект «Народный бюджет» поможет особым детям Якутска
Экс-замминистра сельского хозяйства Якутии подозревается в получении взятки
Не судьба: чемпионский поединок между Халыевым и Николаевым снова откладывается