В Якутске сбили женщину возле поликлиники
24 сентября утром на улице Кирова возле поликлиники №1 произошло ДТП. Водитель автомобиля сбил женщину и скрылся с места происшествия.
При выезде с прилегающей территории мужчина не уступил дорогу. Женщина 1973 года рождения получила ушибы, ей назначили амбулаторное лечение. Виновного, водителя «ГАЗ-3102» задержали спустя пару часов.
Из объяснения водителя следует, что он выезжал с территории поликлиники и на выезде пропускал автомашины. Когда он тронулся, заметил женщину, которая шла с левой стороны. Он резко нажал на тормоза, после этого женщина накричала на него, и он уехал.
По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU