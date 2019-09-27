На Покровском тракте столкнулись два автомобиля

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-27T09:06:24+03:00

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Утром 26 сентября на 15 км Покровского тракта столкнулись два автомобиля. Один автомобиль перевернулся.

54-летний водитель Toyota Ractis выезжая с проселочной дороги на Покровский тракт с не предоставил преимущество 31-летнему водителю Toyotа. Из-за этого автомобили столкнулись, а один из них перевернулся. В результате ДТП травмы получил водитель Toyota Ractis и два пассажира Toyota Premio.

В ГИБДД отметили, что по предварительным данным, виновник аварии — водитель Toyota Ractis. Его проверили на опьянение — результат составил 0,08 мг/л.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU