2019-09-27T09:02:22+03:00
Происшествия

Росгвардия Якутии задержала пьяного дебошира

Задержанный находится в федеральном розыске
Ольга Донская
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В Якутске сотрудниками задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске. 55-летний задержанный буянил в социальном центре.

Вечером 26 сентября мужчина пришел в центр социальной адаптации, он хотел остаться на ночлег, но из-за состояния алкогольного опьянения его не пустили, так как это нарушает правила содержания в центре.

Не смирившись с отказом 55-летний задержанный начал буянить и вступил в конфликт с охраной. Охраннику пришлось прибегнуть к тревожной кнопке. Росгвардейцы доставили дебошира в полицию, где установили, что он находится в федеральном розыске и подозревается в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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