Айсен Николаев наградил якутян за труд и вклад в республику

СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-27T08:46:17+03:00

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26 сентября, в преддверии Дня государственности республики прошло торжественное вручение государственных наград Российской Федерации и Якутии. Глава Якутии Айсен Николаев лично поздравил участников тожественного мероприятия.

Награды были вручены якутянам, которые внесли личный вклад в развитие республики и много трудились. Высшей награды Якутии — ордена «Полярная звезда» удостоен начальник управления поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Владимир Бутузов.

ИСТОЧНИК KP.RU