2019-09-27T05:32:00+03:00
Общество

В Жатае открыли новый плавательный бассейн

На открытие прибыл Айсен Николаев
Ольга Донская
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Накануне Дня государственности Якутии в Жатае открылся плавательный бассейн. С этим событием жителей пригорода Якутска поздравил глава республики Айсен Николаев.

Строительство спортивного объекта шло долго, но благодаря региональному проекту «Спорт – норма жизни» бассейн получил финансирование и дело пошло на лад.

Айсен Николаев назвал поселок Жатай одной из точек роста республики, напомнив, что в этом году здесь началось строительство крупнейшей судостроительной верфи на Дальнем Востоке и в Сибири. Он подчеркнул, что ввод социальных объектов повышает качество жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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