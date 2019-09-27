В Жатае открыли новый плавательный бассейн
Накануне Дня государственности Якутии в Жатае открылся плавательный бассейн. С этим событием жителей пригорода Якутска поздравил глава республики Айсен Николаев.
Строительство спортивного объекта шло долго, но благодаря региональному проекту «Спорт – норма жизни» бассейн получил финансирование и дело пошло на лад.
Айсен Николаев назвал поселок Жатай одной из точек роста республики, напомнив, что в этом году здесь началось строительство крупнейшей судостроительной верфи на Дальнем Востоке и в Сибири. Он подчеркнул, что ввод социальных объектов повышает качество жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU