Якутянин хранил сбережения в коровнике: его обокрал сосед-тракторист
В Усть-Алданском районе Якутии произошло ограбление. В полицию обратился пенсионер с заявлением о пропаже 19 500 рублей.
Потерпевший рассказал, что во время сварочных работ в доме временно хранил сбережения в своем коровнике. Во время очередной проверки тайника оказалось, что он пуст. Последним к нему во двор заходил сосед, ранее судимый 43-летний мужчина, работающий трактористом.
Как выяснили полицейские именно сосед и оказался грабителем: подозреваемый узнал где потерпевший прячет деньги, незаметно проник в коровник и похитил деньги. После этого он поехал в другое село, где раздал долги, купил алкоголь и продукты.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU