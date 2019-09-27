В Амгинском районе Якутии не заплатили медсестрам
Инцидент выяснился после проверки
-Фото: Олег УКЛАДОВ
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Прокуратура Амгинского района Якутии проверила соблюдение законодательства об оплате труда в Амгинской центральной больнице. В медучреждении нет работников на должности процедурной медсестры.
Поэтому эту должность замещали девять палатных медсестер терапевтического отделения. За дополнительные обязанности женщинам никто не заплатил.
Прокуратура района внесла в адрес главного врача представление и возбудила в его отношении административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU