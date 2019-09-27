2019-09-27T04:24:39+03:00
Общество

В Томпонском районе открыли две новые котельные

С помощью новых объектов тепло получают более четверти потребителей райцентра
Ольга Донская
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В Томпонском районе Якутии прошло торжественное открытие двух котельных в поселке Хандыга и селе Тополиное. Новые объекты обеспечивают теплом более четверти потребителей районного центра.

Механизированная котельная мощностью 17,5 мегаватт на твердом топливе спроектирована организацией «РемСтройПроект» и построена по инвестиционной программе ЖКХ Якутии. Она заменила старую, аварийную котельную «АЮГРЭ».

В Тополином построили новый, полностью автоматизированный теплоисточник мощностью 8 мегаватт, возвели новые и реконструировали ветхие тепловые сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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