В Томпонском районе открыли две новые котельные
С помощью новых объектов тепло получают более четверти потребителей райцентра
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В Томпонском районе Якутии прошло торжественное открытие двух котельных в поселке Хандыга и селе Тополиное. Новые объекты обеспечивают теплом более четверти потребителей районного центра.
Механизированная котельная мощностью 17,5 мегаватт на твердом топливе спроектирована организацией «РемСтройПроект» и построена по инвестиционной программе ЖКХ Якутии. Она заменила старую, аварийную котельную «АЮГРЭ».
В Тополином построили новый, полностью автоматизированный теплоисточник мощностью 8 мегаватт, возвели новые и реконструировали ветхие тепловые сети.
ИСТОЧНИК KP.RU