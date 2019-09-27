2019-09-27T03:18:11+03:00
Звезды

В якутском музее Ярославского открылась выставка памяти Семена Оконешникова

Семен Оконешников – народный артист РФ и республики и заслуженный артист РСФСР
Ольга Донская
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23 сентября в Якутском музее им. Ем. Ярославского открылась выставка «Ыраахха ы ырар ырыа…», посвященная памяти народного артиста РФ и республики, заслуженного артиста РСФСР Семена Петровича Оконешникова.

На открытие выставки пришли родственники, близкие друзья и коллеги. Само мероприятие прошло как беседа, с просмотром видеозаписей выступлений артиста.

Посетители смогут посмотреть на моменты из жизни и творчества Семена Оконешникова, увидеть его театральные костюмы, афиши, фотографии из семейного архива, а также награды и документы. Выставка «Ыраахха ы ырар ырыа…» будет работать до 20 октября. Адрес музея: проспект Ленина, 5/2, главный корпус, 2 этаж, фойе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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