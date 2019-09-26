2019-09-26T09:54:12+03:00
Общество

Якутию посетил советник президента «Транснефть» Игорь Демин

«Транснефть-Восток» принимает активное участие в социальной жизни республики
Ольга Донская
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С рабочим визитом в Якутию прибыл советник президента, пресс-секретарь ПАО "Транснефть" Игорь Демин. Советник высоко оценил уровень взаимодействия с руководством республики в вопросах обеспечения функционирования участка трубопроводной системы "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ВСТО – 1), проходящей по территории Якутии.

Как сказал Демин, Ил Дархан Айсен Николаев уделяет пристальное внимание развитию экономически выгодных отношений между крупнейшей российской компанией, обеспечивающей транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, и республикой.

Сотрудничество с компанией помогает и социальной жизни региона, так, с помощью «Транснефть» на территории Якутии были открыты учебные классы, оснащенные по последнем слову техники и мебелью.

Нефтепровод ВСТО играет значимую роль в социально-экономическом развитии республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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