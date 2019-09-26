АЛРОСА купит производителя бриллиантов «Кристалл»
Стоимость акций предприятия 1,886 миллиардов рублей
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Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» одобрил покупку крупнейшего в России производителя бриллиантов «Кристалл». Стоимость 100% акций «Кристалла» составляет 1,886 млрд руб.
Договор купли-продажи должен быть подписан до конца сентября, а саму сделку планируется закрыть в первой половине октября. До конца года менеджмент АЛРОСА должен разработать план мероприятий по дальнейшему функционированию «Кристалла» в составе компании.
ИСТОЧНИК KP.RU