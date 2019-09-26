2019-09-26T09:07:03+03:00
Общество

АЛРОСА купит производителя бриллиантов «Кристалл»

Стоимость акций предприятия 1,886 миллиардов рублей
Ольга Донская
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Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» одобрил покупку крупнейшего в России производителя бриллиантов «Кристалл». Стоимость 100% акций «Кристалла» составляет 1,886 млрд руб.

Договор купли-продажи должен быть подписан до конца сентября, а саму сделку планируется закрыть в первой половине октября. До конца года менеджмент АЛРОСА должен разработать план мероприятий по дальнейшему функционированию «Кристалла» в составе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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