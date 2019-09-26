Бойся 228: в Якутске двух молодых парней могут посадить на 20 лет за распространение наркотиков

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-26T09:02:33+03:00

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В Якутске двух безработных мужчин обвиняют в распространении наркотиков на территории города. Преступления парни совершали с помощью интернета.

По версии следствия, в начале ноября 2018 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, распространили в Якутске партию наркотического средства — смесь марихуаны и спайса в крупном размере, часть которого разложили по тайникам на территории города, а другую часть пытались продать своему знакомому.

Теперь наркоторговцам грозит срок до 20 лет лишения свободы. В отношении неустановленных поставщиков запрещенных средств, работавших интернете, уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU