Якутянину выписали штраф в 200 тысяч рублей за повторное пьяное вождение
Предыдущее наказание никак не повлияло на нарушителя
-Фото: ЯСИА
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44-летнего жителя Алданского района Якутии уличили в повторном вождении в состоянии опьянения. Суд назначил горе-водителю штраф в 200 тысяч рублей и отобрал водительское удостоверение на полтора года.
Ранее мужчина уже был приговорен к штрафу в размере 30 000 рублей с лишением прав на1 год 6 месяцев, но не сделав для себя должных выводов, в августе этого года вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU