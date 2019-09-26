Якутянину выписали штраф в 200 тысяч рублей за повторное пьяное вождение

СЕГОДНЯ 04:38 2019-09-26T04:38:18+03:00

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44-летнего жителя Алданского района Якутии уличили в повторном вождении в состоянии опьянения. Суд назначил горе-водителю штраф в 200 тысяч рублей и отобрал водительское удостоверение на полтора года.

Ранее мужчина уже был приговорен к штрафу в размере 30 000 рублей с лишением прав на1 год 6 месяцев, но не сделав для себя должных выводов, в августе этого года вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU