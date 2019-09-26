2019-09-26T04:04:03+03:00
Общество

В Якутске проходит слет Юнармии

В мероприятии принимают участие 19 команд из 14 районов республики
Ольга Донская
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25 сентября в Якутской кадетской школе-интернате прошло т открытие VI Республиканского патриотического слета Юнармии. Всего в слете принимают участие 19 команд из 14 районов республики, около 213 активистов, из них 190 — дети, 23 — руководители.

В течение трех дней участники будут учиться и соревноваться. Ребята узнают кто лучше в пулевой стрельбе, гиревом спорте, метании ножа, преодолении препятствий и другом. По итогам соревнований победители представят Якутию в городе Казань.

ИСТОЧНИК KP.RU

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