В Якутске проходит слет Юнармии
В мероприятии принимают участие 19 команд из 14 районов республики
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25 сентября в Якутской кадетской школе-интернате прошло т открытие VI Республиканского патриотического слета Юнармии. Всего в слете принимают участие 19 команд из 14 районов республики, около 213 активистов, из них 190 — дети, 23 — руководители.
В течение трех дней участники будут учиться и соревноваться. Ребята узнают кто лучше в пулевой стрельбе, гиревом спорте, метании ножа, преодолении препятствий и другом. По итогам соревнований победители представят Якутию в городе Казань.
ИСТОЧНИК KP.RU