Экс-замминистра сельского хозяйства Якутии подозревается в получении взятки

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-25T11:55:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-замминистра сельского хозяйства Якутии задержан по подозрению в получении взятки. В обмен на получение госконтрактов предприниматель построил ему дом. Как сообщает МВД Якутии, в 2017 году 44-х летний руководитель получил взятку от одного из предпринимателей в виде строительства для него частного дома стоимостью 500 тысяч рублей в черте Якутска, гарантировав тому положительные решения при заключении контрактов на поставку стройматериалов для нужд сельского хозяйства. Собранные полицейскими материалы были направлены в территориальное подразделение следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело за взятку, по которой нерадивый чиновник рискует «сесть» на срок от 7 до 12 лет. Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU