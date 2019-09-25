Не судьба: чемпионский поединок между Халыевым и Николаевым снова откладывается
«Саха-Арена-7» состоится без вилюйского борца, который выбыл из-за травмы
Несмотря на травму фаворита, турнир обещает быть зрелищным.
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Фавориты промоушена «Саха Арена» в весе до 95 кг – таттинский борец Александр Халыев и претендент на титул из Вилюйского района Николай Николаев не встретятся на арене. Последний получил травму коленного сустава во время тренировки. Напомним, Халыев и Николаев должны были побороться за чемпионский пояс еще в предыдущем турнире. Однако тогда опять же по причине травмы не смог выйти на ковер представитель Таттинского района. На данный момент организаторы турнира в поиске нового соперника для Александра Халыева.
ИСТОЧНИК KP.RU