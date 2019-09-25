2019-09-25T10:40:52+03:00
Общество

Проблемы малочисленных народов Севера предлагают передать науке

Правительство Якутии получит рекомендации по вопросам КМНС
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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За 20 лет в Якутии было принято 23 закона, защищающих традиционный образ жизни КМНС.За 20 лет в Якутии было принято 23 закона, защищающих традиционный образ жизни КМНС.
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24 сентября председатель постоянного комитета Ил Тумэн по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева выступила на всероссийской конференции «КМНС РФ: проблемы, приоритеты и перспективы развития в трансформирующемся обществе», приуроченной к 100-летию ученого-североведа Феодосия Донского. – Мы должны большое внимание уделить науке. Ведь даже возвращаясь к работам Феодосия Семеновича, мы видим и сегодняшние проблемы, которые можно было бы решить, опираясь на научные подходы. Поэтому, прежде чем ставить любые вопросы, мы должны опираться на наших ведущих ученых, — подчеркнула Елена Голомарева. Также народный депутат отметила, что более чем за 20 лет в Якутии было принято 23 закона, которые защищают и развивают традиционный образ жизни КМНС. По итогам конференции будут разработаны рекомендации, которые направят правительству Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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