В Среднеколымске появился новый мурал
Арт-объект украсил стену ДШИ
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В Среднеколымске появился новый мурал «Музыка полярной ночи». Создателем арт-объекта стала Галина Слепцова.
Работа над стеной ДШИ шла на протяжении трех недель, низкая температура и осадки мешали художнице Галине Слепцовой завершить работу в срок. Эскиз мурала родился в ходе совместной работы с Кыыдааной Игнатьевой.
В основе идеи мурала лежит тематика якутской культуры, северного фольклора. «Музыка полярной ночи» — иллюстрация со страниц истории и жизни предков.
ИСТОЧНИК KP.RU