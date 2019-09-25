СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-25T09:40:15+03:00

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В Среднеколымске появился новый мурал «Музыка полярной ночи». Создателем арт-объекта стала Галина Слепцова.

Работа над стеной ДШИ шла на протяжении трех недель, низкая температура и осадки мешали художнице Галине Слепцовой завершить работу в срок. Эскиз мурала родился в ходе совместной работы с Кыыдааной Игнатьевой.

В основе идеи мурала лежит тематика якутской культуры, северного фольклора. «Музыка полярной ночи» — иллюстрация со страниц истории и жизни предков.

ИСТОЧНИК KP.RU