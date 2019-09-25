2019-09-25T08:46:18+03:00
Происшествия

Якутянин вырубил деревья на сумму больше миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга Донская
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В Якутии мужчина незаконно вырубил лиственницу на сумму более одного миллиона рублей. Вырубка была совершена в марте 2019 года.

Обвиняемый вырубил 200 деревьев на выделе, принадлежащих участковому лесничеству. Злоумышленником оказался ранее судимый уроженец Якутии, который уже дал признательные показания.

На него возбуждено уголовное дело по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» санкциями которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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