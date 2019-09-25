2019-09-25T08:42:07+03:00
Общество

Стали известны сроки закрытия навигации для маломерных судов в Якутии

Для каждого района свой срок
Ольга Донская
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В Якутии установили сроки закрытия навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях.

С 27 сентября навигация закроется в в Анабарском, Оленекском, Усть-Янском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском районах, с 1 октября — в Аллаиховском, Абыйском, Момском, Оймяконском, Жиганском, Булунском районах, с 5 октября — в Нижнеколымском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Мирнинском, Нерюнгринском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском районах и с 10 октября — в Алданском, Усть-Майском, Таттинском, Усть-Алданском, Томпонском, Горном, Амгинском, Чурапчинском, Кобяйском, Ленском, Олекминском, Намском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском районах, в Якутске и Жатае.

По завершении навигационного периода необходимо провести тщательное обслуживание и консервацию маломерных судов, определить их на зимнее хранение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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