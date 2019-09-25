В Якутске оштрафовали аптеку за дистанционную продажу лекарств
Роспотребнадзор провел контрольную закупку
-Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Управление Роспотребнадзора провело контрольную закупку в МУП «Аптеки Якутска». Основанием для проверки стал факт дистанционной продажи лекарств через сайт.
Контрольная закупка подтвердила этот факт и установила недостоверную информацию о стоимости доставки и невыдачи кассового чека. По нарушениям составлены протоколы, наказанием стали штрафы в сумме 35 тысяч рублей.
Что касается невыдачи кассового чека, эти материалы были переданы в налоговые органы. Сайт аптеки был удален.
ИСТОЧНИК KP.RU