В Якутске оштрафовали аптеку за дистанционную продажу лекарств

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-25T08:36:51+03:00

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Управление Роспотребнадзора провело контрольную закупку в МУП «Аптеки Якутска». Основанием для проверки стал факт дистанционной продажи лекарств через сайт.

Контрольная закупка подтвердила этот факт и установила недостоверную информацию о стоимости доставки и невыдачи кассового чека. По нарушениям составлены протоколы, наказанием стали штрафы в сумме 35 тысяч рублей.

Что касается невыдачи кассового чека, эти материалы были переданы в налоговые органы. Сайт аптеки был удален.

ИСТОЧНИК KP.RU