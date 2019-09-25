В Вилюйском районе строят водоочистные станции
В 14 населенных пунктах Вилюйского района идет строительство модульных водоочистных станций и закуплена специализированная водовозная техника.
В некоторых селах уже введены в эксплуатацию новые станции, по результатам работы которых, потребовалась доработка автоматизированной системы очистки. Из 47 показателей по двум из них (цветность и содержание железа) выявлены небольшие превышения установленных норм.
Финансирование программы осуществляется через Целевой фонд будущих поколений Якутии за счет ежегодных отчислений АК «АЛРОСА» в размере 150 млн рублей на развитие системы водоснабжения с последующей передачей объектов в государственную собственность республики и муниципального района.
ИСТОЧНИК KP.RU