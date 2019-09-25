2019-09-25T06:14:17+03:00
Общество

В табагинской колонии отрепетировали побег заключенных

В учениях было задействовано 180 сотрудников правоохранительных органов
Ольга Донская
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Оперативный штаб и сотрудники УФСИН, вместе с сотрудниками Росгвардии и полиции отработали действия по розыску и задержанию осужденных, условно совершивших побег из-под охраны исправительного учреждения.

Всего в учениях приняло участие 180 человек. По легенде четверо заключенных сбежали из исправительной колонии №7, расположенной в селе Табага.

Учения проходят ежегодно, всегда с новой историей, для отработки действий сотрудников в чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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