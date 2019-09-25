Вспыльчивый якутянин разгромил чужой дом в пылу ссору с женой
В Жиганском районе Якутии завели уголовное дело на 36-летнего мужчину, который разбил окна и повредил мебель в чужой квартире. Причиной этому стала ссора с женой.
В полицию обратились соседи, услышав, как за стеной скандалит супружеская пара. Пьяный мужчина пришел к супруге чтобы выяснять отношения: пара находится в стадии развода, поэтому женщина временно живет в пустующей квартире своей коллеги. Но разговор привел к ссоре и в пылу ярости обвиняемый выбил все окна в помещении и повредил мебель.
Установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за побои и был судим за хулиганство. Возбуждено уголовное дело «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».
ИСТОЧНИК KP.RU