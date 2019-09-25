В Ленске при пожаре погиб человек

СЕГОДНЯ 05:18 2019-09-25T05:18:15+03:00

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25 сентября около 6 утра загорелся частный жилой дом на улице Чернышевского в Ленске. Пожарные прибыли на место через 8 минут.

Кровля дома горела открытым огнем. В результате возгорания дом поврежден по всей площади — 72 кв.м. На месте происшествия было найдено тело 25-летнего мужчины. Предположительная причина трагедии — неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливаются.

К тушению привлекалось 3 единицы техники и 9 человек личного состава. На месте пожара работает следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU