2019-09-25T03:50:08+03:00
Общество

На трассе «Лена» починили мост через речку

Возведено новое пролетное строение и восстановлено четыре пролета
Ольга Донская
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В Якутии отремонтировали мост через реку Михайловка. Мостовики установили пролетное строение из износоустойчивого сталефибробетона и восстановили четыре пролета моста общей протяженностью 49 м.

Русло и береговые откосы конусов укрепили объемными проволочными конструкциями габионного типа и матрацами Рено. Кроме того, специалисты восстановили русловую часть моста и обустроили водоотвод с проезжей части. На объекте появились новые лестничные сходы, барьерное и перильное ограждения.

Всего в 2019 году ФКУ Упрдор «Лена» планирует отремонтировать восемь мостов в Алданском и Нерюнгринском районах и один путепровод в Амурской области. Ремонт трех сооружений уже завершен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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