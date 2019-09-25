2019-09-25T03:45:47+03:00
Общество

Из холодной Якутии в жаркую Санью: открылся новый чартерный рейс

Авиакомпания «Якутия» будет перевозить пассажиров через Благовещенск
Ольга Донская
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С 30 октября авиакомпания «Якутия» откроет новый чартерный рейс из Якутска в Санью (Китай) с посадкой в Благовещенске. Рейсы будут выполняться еженедельно по средам.

Пассажиры и экпиаж вылетают из Якуттска, прибывают в Благовещенск и через пару часов снова садятся на крыло, но уже в конечную точку назначения – Санью.

Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing-737-700.

ИСТОЧНИК KP.RU

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