Из холодной Якутии в жаркую Санью: открылся новый чартерный рейс
Авиакомпания «Якутия» будет перевозить пассажиров через Благовещенск
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С 30 октября авиакомпания «Якутия» откроет новый чартерный рейс из Якутска в Санью (Китай) с посадкой в Благовещенске. Рейсы будут выполняться еженедельно по средам.
Пассажиры и экпиаж вылетают из Якуттска, прибывают в Благовещенск и через пару часов снова садятся на крыло, но уже в конечную точку назначения – Санью.
Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing-737-700.
ИСТОЧНИК KP.RU