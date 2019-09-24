Канада в 2020 году подарит Якутии новых бизонов
Делегация из Канады прибыла на Северный форум
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В 2020 году планируется передача новых бизонов Канадой в Якутию. Об этом сообщили представители делегации, прибывшей на Северный форум.
Сотрудничество Якутии и Канады представляет большой интерес для науки, разрешения социальных проблем и других вопросов, в том числе, разведение бизонов.
Кроме того, стороны обсудили проекты по сохранению языков коренных народов севера, в частности с использованием искусственного интеллекта и оцифровки языков, по сохранению популяции стад домашних оленей в Канаде, обмену опытом в сфере жилищного и дорожного строительства.
ИСТОЧНИК KP.RU