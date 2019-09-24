Канада в 2020 году подарит Якутии новых бизонов

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-24T10:22:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году планируется передача новых бизонов Канадой в Якутию. Об этом сообщили представители делегации, прибывшей на Северный форум.

Сотрудничество Якутии и Канады представляет большой интерес для науки, разрешения социальных проблем и других вопросов, в том числе, разведение бизонов.

Кроме того, стороны обсудили проекты по сохранению языков коренных народов севера, в частности с использованием искусственного интеллекта и оцифровки языков, по сохранению популяции стад домашних оленей в Канаде, обмену опытом в сфере жилищного и дорожного строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU