2019-09-24T09:50:13+03:00
Общество

Минэкологии проверило недропользователей Якутии

Также рабочая группа провела совещание с представителями Алданского района
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Минэкологии Якутии проверяет как работают недропользователи Нерюнгринского района. Также рабочая группа министерства провела совещание с недропользователями Алданского района, сообщает ЯСИА.

19 сентября межведомственная комиссия осмотрела объекты Колмара и Якутугля, а также территории в зоне их воздействия. Также члены комиссии посетили детский сад «Буратино» и среднюю образовательную школу №7 поселка Чульман, которые были оборудованы водоочистными установками.

20 сентября рабочая группа Минэкологии работала в Алдане. Состоялось совещание о соблюдении природоохранного законодательства золотодобывающими предприятиями на территории Алданского района, в котором приняли участие преставители ООО «Прогресс», АО «Золото Селигдара», «Саха Голд Майнинг».

Также в совещании приняли участие представители общественности, органы местного самоуправления, депутаты, территориальных подразделений федеральных органов Алданского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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