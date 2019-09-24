Минэкологии проверило недропользователей Якутии
Минэкологии Якутии проверяет как работают недропользователи Нерюнгринского района. Также рабочая группа министерства провела совещание с недропользователями Алданского района, сообщает ЯСИА.
19 сентября межведомственная комиссия осмотрела объекты Колмара и Якутугля, а также территории в зоне их воздействия. Также члены комиссии посетили детский сад «Буратино» и среднюю образовательную школу №7 поселка Чульман, которые были оборудованы водоочистными установками.
20 сентября рабочая группа Минэкологии работала в Алдане. Состоялось совещание о соблюдении природоохранного законодательства золотодобывающими предприятиями на территории Алданского района, в котором приняли участие преставители ООО «Прогресс», АО «Золото Селигдара», «Саха Голд Майнинг».
Также в совещании приняли участие представители общественности, органы местного самоуправления, депутаты, территориальных подразделений федеральных органов Алданского района.
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